2020-06-15T09:59:07+03:00
Общество

1 миллион 400 тысяч бюллетеней для плебисцита получили избиркомы Приморья

Во Владивосток почти полмиллиона листков для волеизъявления пришли сегодня, 15 июня [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Все территориальные избирательные комиссии края (ТИК) получили отпечатанные бюллетени для процедуры плебисцита, сообщил официальный сайт правительства Приморья. Передача бюллетеней из типографии в ТИК началась еще 4 и 6 июня — тогда листки для волеизъявления граждан получили 28 территорий края. 8 июня бюллетени доставили в Хасанский район, 9 июня — в Находкинский городской округ, 10 — в Арсеньевский городской округ, Анучинский муниципальный округ и Яковлевский район. Сегодня, 15 июня бюллетени получил Владивостокский городской округ.

— В Приморье распечатали всего 1 451 286 бюллетеней, 443 033 из них предназначались для Владивостокского городского округа, — уточнила член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Ольга Бондакова.

Фото: сайт правительства Приморского края

Фото: сайт правительства Приморского края

Как заявляет краевой избирком, подделать бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ практически невозможно. Они изготовлены в специальных типографиях и обеспечены несколькими степенями защиты. В частности, применяется бумага определенной плотности и наносится фоновая защитная сетка краской зеленого цвета. Кроме того на лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу будут проставляться подписи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также печати этих комиссий.

Фото: сайт правительства Приморского края

Фото: сайт правительства Приморского края

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приморском крае продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Власти края заверяют, что все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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