От полчищ прожорливых гусениц во Владивостоке планируют избавиться с помощью обработки

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:00:53+03:00

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Со стремительно растущей популяцией гусениц во Владивостоке будет бороться администрация города. Ранее «КП-Владивосток» обратилась в мэрию, с просьбой помочь жителям Советского района, прогулки для которых стали настоящим испытанием из-за расплодившихся насекомых. В ведомство также поступили жалобы от самих горожан.

Опасения редакции подтвердились, специалисты выяснили, что район Второй Речки атаковали именно ясеневые пилильщики. Для людей они не опасны, но крайне прожорливы, взрослые особи довольно быстро поглощают листья ясеня, оставляя лишь боковую и центральную прожилку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784182" frameborder="0"></iframe> Нашествие гусениц во Владивостоке.Видео: vtoryak.vdk

– Деревья после этого достаточно быстро восстанавливаются. Специалисты городской администрации предусматривают обработку. Население будет оповещено. Согласно требованиям санпина, за 50 метров до жилых домов обработка такими видами запрещена, поэтому она будет проводиться по всем правилам, очагово, от Зари до Постышева, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, Советский район Владивостока уже не первый год переживает нашествие гусениц. Насекомые с большой скоростью поедают листву, оставляя за собой кучи экскрементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU