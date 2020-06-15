2020-06-15T10:59:12+03:00
Общество

Сотрудникам ГУФСИН Приморья вновь удалось пресечь перебросы на территорию УИС

Игральные карты и алкоголь так и не попали в руки заключенных, зато «перебросчики» попали в руки правоохранителей
Никита СЕРГЕЕВ
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Сотрудники ГУФСИН в Приморье задержали двух граждан, осуществлявших переброс на территорию УИССотрудники ГУФСИН в Приморье задержали двух граждан, осуществлявших переброс на территорию УИСФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники двух исправительных учреждений Приморья ИК-41 и ЛИУ-47 ГУФСИН предотвратили очередные перебросы запрещенных предметов. Более того, на прилегающих к учреждениям режимных территориях были задержаны граждане Ч. и Ф., которые пытались эти перебросы совершить. Благодаря профессиональным действиям сотрудников ГУФСИН изъяты предметы, которые осужденным запрещается иметь при себе.

Гражданин Ч. был задержан на внешней запретной зоне ИК-41 при попытке переброса колоды игральных карт и бутылки объемом 1,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.

Гражданин Ф. задержан сотрудниками оперативного отдела ЛИУ-47 на прилегающей к учреждению режимной территории. У него обнаружены 6 бутылок по 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью.

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, борьба с перебросами и пресечение каналов поставок запрещенных предметов и наркотических веществ на территорию учреждений — одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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