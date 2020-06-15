Сотрудникам ГУФСИН Приморья вновь удалось пресечь перебросы на территорию УИС
Сотрудники двух исправительных учреждений Приморья ИК-41 и ЛИУ-47 ГУФСИН предотвратили очередные перебросы запрещенных предметов. Более того, на прилегающих к учреждениям режимных территориях были задержаны граждане Ч. и Ф., которые пытались эти перебросы совершить. Благодаря профессиональным действиям сотрудников ГУФСИН изъяты предметы, которые осужденным запрещается иметь при себе.
Гражданин Ч. был задержан на внешней запретной зоне ИК-41 при попытке переброса колоды игральных карт и бутылки объемом 1,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
Гражданин Ф. задержан сотрудниками оперативного отдела ЛИУ-47 на прилегающей к учреждению режимной территории. У него обнаружены 6 бутылок по 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью.
По информации пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, борьба с перебросами и пресечение каналов поставок запрещенных предметов и наркотических веществ на территорию учреждений — одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU