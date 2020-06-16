Синоптики рассказали, чего ждать от погоды во Владивостоке сегодня

16 Июнь 2020 2020-06-16T00:43:47+03:00

Погода в Приморском крае находится в подчинении у тыловой части циклона. Фото: Кристина ГРИН

На большей части региона во вторник без осадков

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Погода в Приморском крае находится в подчинении у тыловой части циклона. Отсюда в крае ожидается переменная облачность. По данным специалистов портала Примпогода, местами в регионе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозовые ливни. Дневные температуры воздуха будут в пределах +21 +26 градусов. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый.

Так, во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +23 +25 градусов. Ветер северо-западный, западный, вечером юго-восточный, южный, умеренный, во второй половине дня до сильного.

Без дождей сегодня и в Уссурийске – как полагают синоптики, будет переменная облачность. Днем +24 +26 градусов. Ветер северный, северо-западный, умеренный.

Переменную облачность и отсутствие каких-либо осадков прогнозируют и в Находке. Дневные температуры колеблются в пределах +24 +26 градусов. Ветер северо-западный, западный, умеренный.

Температура воды в Амурском заливе +18 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU