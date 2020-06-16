Выбрита полоса от виска к затылку: в Приморья ищут, пропавшую без вести 16-летниюю Евгению Кан

16 Июнь 2020 2020-06-16T01:28:57+03:00

16-летняя Евгения Кан ушла из дома в селе Чугуевка больше недели назад. Фото: Примпоиск.

О местонахождении девочки ничего неизвестно с 7 июня

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16-летняя Евгения Кан ушла из дома в селе Чугуевка больше недели назад. К сожалению, ни спустя день, ни спустя два девочка так и не вернулась. К поисковой операции подключились волонтеры Примпоиска. Активисты разместили фотографию девочки в сети, чтобы увеличить шансы найти ребенка. Присмотритесь внимательнее к снимку, возможно, именно вы поможете Жене вернуться домой живой и невредимой, а пока о ее местонахождении неизвестно ровным счетом ничего.

Приметы: рост 160 сантиметров, волосы черные, стрижка короткая, на голове выбрита полоса от виска к затылку.

Была одета: кофта оранжевая с капюшоном, джинсы светло-голубые с прорезями на коленях, кеды синего цвета.

Если вы может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девочки, позвоните по телефонам: 8 (42372) 21 - 3 - 43 ОМВД России по Чугуевскому району или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32- волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU