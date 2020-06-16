ФСБ задержала с поличным: за взятку осудят двух экс-сотрудников ГИБДД в Приморье

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:59:08+03:00

Тогда еще полицейские брали деньги с водителей комбайна и трактора, чтобы те избежали административного наказания [видео]

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В Приморье завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег». Преступление также имеет важные подпункты вроде – группой лиц и с вымогательством взятки. Эти «приставки» являются отягчающими обстоятельствам. А на скамье подсудимых оказались два экс-сотрудника ГИБДД.

Как полагают следователи, в первый раз на скользкую тропу они вступили 2 декабря 2019 года. Оба дежурили в Хорольском районе, патрулируя улицы. Увидели, что по встречке едет зерноуборочный комбайн. Глаза у оперативников загорелись. Остановили машину, чтобы проверить документы. В итоге нашли нарушения, за которые грозит административное наказание. Полицейские решили пойти навстречу водителю и сделали ему выгодное предложение, оказывая психологическое давление и угрожая арестом. Тот сломился и отдал сотрудникам ведомства 20 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748304" frameborder="0"></iframe> В Приморье двух инспекторов ГИБДД подозревают во взятке.Видео: оперативная съемкаМилана СОКОЛ

- 6 декабря 2019 года на той же трассе обвиняемые заметили движущийся трактор, догнали его и остановили для проверки документов. Действуя по аналогичной схеме, они стали вымогать взятку у водителя в размере 25 тысяч рублей, за непривлечение к административной ответственности. Водитель, который действовал в рамках оперативно-розыскной деятельности, предложил снизить сумму и передал 15 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе СУ СК Росси по Приморскому краю.

Только вот сразу после получения очередной взятки, обоих задержали сотрудники УФСБ по Приморью. Уголовное дело, кстати, вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU