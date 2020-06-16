Производство в Приморье снижается второй месяц подряд

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:19:21+03:00

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В Приморском крае второй месяц подряд снижаются объемы производства: в апреле они упали на 23.6% к соответствующему месяцу 2019 года, а в мае — на 12%, сообщает Приморскстат. Всего же за пять месяцев 2020 года промышленное производство в регионе снизилось на 1,4% по сравнению с январем-маем 2019 года.

Наибольший спад показали обрабатывающие отрасли — на 4,1% к январю-маю 2019 года. Значительное сокращение отмечено в производстве: прочих транспортных средств и оборудования — в 1,9 раза, автотранспортных средств — на 27%, мебели — на 14%, текстильных изделий — на 12%.

Однако рост показали следующие производства: компьютеров, электронных и оптических изделий (в 4,9 раза), готовых металлических изделий (на 39%), электрического оборудования (на 16%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 8%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 1%).

В сырьевом секторе производство сократилось на 2,3%. Сказалось уменьшение добычи угля на 5% и металлических руд — на 2%. При этом отмечено увеличение производства нерудного сырья, что привело к росту индекса промышленного производства по добыче прочих полезных ископаемых на 9%.

В электроэнергетике индекс промышленного производства составил 103,1%. Выпуск электроэнергии в январе-мае 2020 года к соответствующему периоду 2019 года сократился на 1%, а теплоэнергии, напротив, вырос на 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU