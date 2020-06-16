Впервые за 6 лет инвестпрограмму по электроснабжению Владивостока реализуют полностью

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:40:16+03:00

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Более 10 километров электросетей планирует реконструировать в этом году во Владивостоке МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС).

— Впервые за шесть лет инвестиционная программа по электроснабжению Владивостока будет реализована в полном объеме. До этого зачастую велся только текущий ремонт электросетей. До конца года в планах — заменить 10 километров линий электроснабжения и провести реконструкцию двух трансформаторных подстанций, — сообщил главный инженер ВПЭС Александр Лаптиев.

Реконструкция трансформаторных подстанций пройдет на улицах Приходько и Энгельса. Также планируется модернизация двух распределительных трансформаторных подстанций по адресам ул. Лермонтова, 85/1 и ул. Гамарника, 5. Там заменят изношенное оборудование, а управление подстанций переведут в автоматический режим.

В Первомайском районе города запланирован монтаж линий электропередачи напряжением 6 кВ на улицах Космонавтов, Пацаева, Зои Космодемьянской. В Советском районе пройдет реконструкция сети на улицах Рыбацкой и 3-й Пригородной. Кабельные низковольтные линии будут прокладывать от трансформаторных подстанций до жилых домов.

Энергетики подчеркивают, что во время проведения масштабной реконструкции сетей потребителей от электричества отключать не будут.

Что касается текущего ремонта кабельных линий электропередачи к жилым домам, сообщается, что специалисты ВПЭС приступят к этим работам сразу после снятия в городе ограничительных мер режима повышенной готовности. Так, в этом году запланирован ремонт сетей на Военном шоссе, улицах Амурской, Хабаровской, Некрасовской, проспекте Красного Знамени, а также на улицах Светланской, Фанзавод, Лермонтова, Успенского, Интернациональной, Адмирала Юмашева, Черемуховой, Русской и Овчинникова. Всего планируется отремонтировать 5 километров линий электроснабжения КЛ-0,4 кВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU