Сжечь чужую машину, чтобы не занимала место на стоянке решил житель Находки

16 Июнь 2020 2020-06-16T03:10:17+03:00

Как оказалось, это был не первый поджог авто в криминальной судьбе гражданина

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Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Партизанского района по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Предварительное расследование установило, что мужчина проник в салон припаркованного улице Спортивной в Находке автомобиля Honda Civic, поджег чехол сиденья и скрылся с места преступления. Причиной поджога, по утверждению самого поджигателя, послужило то обстоятельство, что стоящий автомобиль длительное время не использовался и занимал парковочное место. Также выяснилось, что гражданин был ранее судим за аналогичное преступление.

Собственнику автотранспортного средства причинен ущерб на сумму более 86 тысяч рублей, который поджигатель не возместил.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU