Ранее судим: жители Приморья помогли задержать водителя, который сбил девушку на парковке

16 Июнь 2020 2020-06-16T03:27:10+03:00

У мужчины не оказалось прав, а машина была арендована на друга [фото,видео]

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О задержании злостного нарушителя сообщили приморские полицейские. Водителя, который натворил бед в Уссурийске, пришлось искать буквально всем миром. Мужчина скрылся с места двойного ДТП, создал несколько аварийных ситуаций на дороге и в итоге подался в бега, бросив машину. Личность водителя удалось установить благодаря помощи неравнодушных жителей края.

История развернулась на парковке одного из супермаркетов Уссурийска произошла 12 июня. По вине неадекватного водителя праздник оказался испорчен сразу у нескольких человек. Дело в том, что автомобилист, двигаясь задним ходом сбил девушку. Несмотря на то, что все произошло на парковке и скорость авто по логике должна была быть минимальной, на деле оказалось иначе. От удара пострадавшая получила перелом грудной клетки. Но, как оказалось, это была лишь завязка сюжета.

На помощь к травмированной местной жительницы поспешили случайные очевидцы, виновник аварии тем временем решил скрыться. При этом Toyota Prius Alpha еще и протаранил Toyota Rav4. Но и столкновение с кроссовером лихача не остановило.

Лихач повредил новенький кроссовер

Через СМИ и соцсети полицейские обратились ко всем, кто располагает информацией о нарушителе. Жители Приморья охотно откликнулись на призыв о помощи. Один из очевидцев успел запечатлеть подходящий под описание автомобиль, движущийся с грубыми нарушениями. Водитель буквально вылетел на главную дорогу с второстепенной, подрезая остальных участников движения и создавая аварийные ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784888" frameborder="0"></iframe> Предполагается, что этот автомобиль раньше сбил девушку.Видео: Марк Чернослив

Позже выяснилось, что нарушитель бросил машину в нескольких километрах от места аварии. Как оказалось, Prius был арендован на друга, а у самого виновника ДТП даже нет прав.

Виновник бросил машину после ДТПФото: 25.mvd.ru

– Благодаря содействию граждан сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску по подозрению в причастности к автопроисшествию задержали и доставили в отдел полиции 30-летнего ранее судимого местного жителя, – прокомментировала пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

Специалисты уже составили административный протокол за управление машиной без водительских прав. По этой статье нарушителю выписан штраф 8000 рублей. А вот за наезд на пешехода и оставление места ДТП виновнику грозит более суровое наказание. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют степень тяжести вреда, нанесенного девушке при наезде авто.

– Полиция города Уссурийска благодарит редакции средств массовой информации, блогеров и администраторов социальных сетей за информационное сопровождение поисковых мероприятий, а также всех граждан, ставших очевидцами происшествия и откликнувшихся на просьбу полицейских о помощи и предоставивших записи камер видеорегистраторов. Это позволило в максимально сжатые сроки установить личность и задержать подозреваемого, – отметили полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU