2020-06-16T04:03:06+03:00
Общество

Большегрузам запретят останавливаться на улице Калинина во Владивостоке

Как сообщает мэрия краевого центра, это произойдет по просьбам жителей улицы
Никита СЕРГЕЕВ
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Улица Калинина во Владивостоке. Фото: Яндекс.КартыУлица Калинина во Владивостоке. Фото: Яндекс.Карты
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Схема дорожного движения в районе дома № 25 на улице Калинина будет скорректирована по просьбам местных жителей. Там появятся знаки, запрещающие остановку большегрузам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Данный участок постоянно запаркован большегрузной техникой, что доставляет существенные неудобства местным жителям и автомобилистам. Здесь будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку большегрузам, совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», — прокомментировали ситуацию представители городского управления дорог и благоустройства.

Городские власти обращается к автомобилистам Владивостока с просьбой быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Схема: сайт администрация Владивостока

Схема: сайт администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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