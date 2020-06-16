Большегрузам запретят останавливаться на улице Калинина во Владивостоке
Схема дорожного движения в районе дома № 25 на улице Калинина будет скорректирована по просьбам местных жителей. Там появятся знаки, запрещающие остановку большегрузам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Данный участок постоянно запаркован большегрузной техникой, что доставляет существенные неудобства местным жителям и автомобилистам. Здесь будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку большегрузам, совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», — прокомментировали ситуацию представители городского управления дорог и благоустройства.
Городские власти обращается к автомобилистам Владивостока с просьбой быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
Схема: сайт администрация Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU