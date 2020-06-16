Количество заболевших СOVID-19 в Приморье превысило 3000 человек

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:37:23+03:00

В Приморье более 3000 человек инфицировано новым коронавирусом с начала пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это новый психологический и эпидемический рубеж для жителей и руководства края

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В Приморье за сутки зафиксировано 88 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом 3065. Данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко во вторник, 16 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки прирост заболевших в регионе составил 3%.

- Лидерами по заболеваемости остаются Владивосток, Находка, Уссурийск, – уточнила главный санитарный врач Приморья.

Выписано из госпиталей 54 человека. Всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших.

Вместе с тем до 28 увеличилось число жертв COVID-19 в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU