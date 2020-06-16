2020-06-16T03:51:49+03:00
Общество

Спецмашины АО «Восточный Порт» совершили 25 выездов для санитарной обработки улиц Врангеля

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На санитарную обработку улиц Врангеля было израсходовано 300 кг спецраствораНа санитарную обработку улиц Врангеля было израсходовано 300 кг спецраствора
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Итоги 7-недельной санитарной обработки Врангеля в период наибольшей опасности распространения COVID-19 подвели в АО «Восточный Порт». Регулярную дезинфекцию улиц микрорайона стивидоры начали проводить силами своей спецтехники, начиная с третьей декады апреля, по просьбе администрации Находкинского городского округа.

Дезинфекция длится не менее 5 часов и завершается глубоко за полночь

Дезинфекция длится не менее 5 часов и завершается глубоко за полночь

В период по 14 июня включительно две новейшие пылеуборочные машины марки Koluman, оборудованные мощными пульверизаторами, совершили 25 выездов на территорию Врангеля. На санитарную обработку основных магистралей посёлка – Восточного и Приморского проспектов, Бабкина, Первостроителей, Невельского, Внутрипортовой и других улиц было израсходовано 300 килограммов специального раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором. Приготовление хлорсодержащего раствора до концентраций, безопасных для окружающей среды, людей и животных, велось под непосредственным контролем профильных специалистов АО «Восточный Порт» и подрядной организации, специализирующейся на дезинфекции.

На магистрали Врангеля вышла новейшая пылеуборочная техника АО «Восточный Порт»

На магистрали Врангеля вышла новейшая пылеуборочная техника АО «Восточный Порт»

– Важно отметить, что, организовав противовирусную обработку дорожного покрытия с использованием современных высокотехнологичных систем орошения, мы поставили перед собой главную задачу – максимально снизить риск заражения коронавирусом жителей Врангеля. Эти меры профилактики действенны и вполне себя оправдывают, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Вместе с тем, учитывая, что режим повышенной готовности в Приморском крае продлён до конца июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, можно допустить, что это далеко не окончательные итоги профилактических мероприятий «Восточного Порта» в посёлке Врангель.

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