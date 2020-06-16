Еще две человеческих жизни унес коронавирус в Приморье

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:33:05+03:00

Правительство края сообщило о двух новых летальных исходах от COVID-19

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По информации правительства Приморского края, в регионе от коронавируса умерло еще два человека.

«Два смертельных случая зарегистрированы в Находке. Это 53-летняя женщина и мужчина в возрасте 41 год. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме и осложнилась двусторонней пневмонией», – сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в Приморье достигло — 28.

За минувшие сутки из госпиталей края выписано 54 излечившихся от COVID-19 человека.

Всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU