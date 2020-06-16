Еще две человеческих жизни унес коронавирус в Приморье
По информации правительства Приморского края, в регионе от коронавируса умерло еще два человека.
«Два смертельных случая зарегистрированы в Находке. Это 53-летняя женщина и мужчина в возрасте 41 год. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме и осложнилась двусторонней пневмонией», – сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в Приморье достигло — 28.
За минувшие сутки из госпиталей края выписано 54 излечившихся от COVID-19 человека.
Всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU