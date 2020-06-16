Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Приморье

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:17:24+03:00

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Роспотребнадзор по Приморскому краю назвал причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается на территории региона со второй декады июня.

Ведомство сообщает, что групповые очаги распространения инфекции зафиксированы среди жителей, посещавших религиозные учреждения различных конфессий.

Теперь чаще регистрируются случаи заболевания среди работающего населения, что влечет за собой увеличение числа контактных лиц по мету работы (офисные и производственные учреждения различного профиля).

А также наблюдается увеличение домашних очагов, и фактов заболевания граждан после посещения мест отдыха без соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Отмечается также рост числа носителей инфекции с бессимптомным течением болезни. Эта категория инфицированных людей не всегда попадает в поле зрения врачей. У них нет признаков болезни и причин для обследования. Такие люди взаимодействуют с окружающими, как обычно, и в итоге идет распространение вируса.

В сообщении Роспотребнадзора по Приморскому краю говорится, что все вышеизложенное стало основанием для продления режима повышенной готовности на территории Приморского края до 30 июня. Сохраняется также режим самоизоляции для отдельных категорий граждан, относящихся к группам риска. Должны и далее соблюдаться масочный режим при посещении общественных мест, социальная дистанция, дезинфекция рук и другие меры эпидемиологической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU