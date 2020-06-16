Производство ветрогенераторов могут начать в Приморье

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:25:46+03:00

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Производство ветротурбин или основных узлов к ним могут развернуть в Приморье, сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Это понадобится для создания на Дальнем Востоке ветропарка с использованием уникальной технологии. Группа компаний «Инновационные системы» из Воронежа, которая планирует заняться созданием ветропарка, заключила с Агентством соглашение о сотрудничестве.

«Мы хотим, чтобы как можно больше в ДФО появлялось российских инновационных предприятий с конкурентоспособными технологиями и экспортным потенциалом продукции, к которым относится ГК „Инновационные системы“. Мы рады начать работу с уникальным российским производителем, верим, что их установки окажутся очень востребованными для дальневосточных регионов», — заявил генеральный директор АПИ Леонид Петухов.

Компания разработала и производит двухроторные ветротурбины мегаваттного класса, производительность которых в 2,5 раза выше, чем у имеющихся зарубежных аналогов такой же мощности. Это делает себестоимость вырабатываемой электроэнергии значительно дешевле.

«Для реализации проектов мы рассматриваем возможность организации производства двухроторных турбин или их основных узлов в Приморском или Хабаровском краях, используя созданные площадки территорий опережающего развития, что позволит существенно снизить затраты на доставку оборудования в регионы ДФО, а также приблизит к масштабному рынку Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует пресс-служба АПИ генерального директора группы компаний «Инновационные системы» Елену Тихонову.

СПРАВКА:

Группа компаний «Инновационные системы» является резидентом «Сколково», имеет контракты на поставку ветротурбин с Вьетнамом и Саудовской Аравией, к установкам проявили интерес Монголия, Индонезия, Камбоджа и Лаос. Технология двухроторных ветротурбин запатентована в России и США, совместно с крупным заказчиком из Саудовской Аравии готовится сертификация в ряде стран Ближнего Востока.

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ИСТОЧНИК KP.RU