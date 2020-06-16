2020-06-16T06:12:38+03:00
Общество

«Земля леопарда» вновь открыла таежные тропы для гостей

Впервые с начала пандемии в Приморье жители края смогут посетить заповедные места
Константин МИХАЙЛОВ
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В национальный парк вернулись посетители. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"В национальный парк вернулись посетители. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"
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На «Землю леопарда» вернулись посетители. Однодневные экомаршруты впервые сначала пандемии открылись для гостей национального парка в Приморском крае. Как сообщает пресс-служба заповедника, возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек.

Конечно же, соблюдаются все меры безопасности: обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции, при покупке билетов не будет допускаться скопление людей, у визит-центра нацпарка в селе Барабаш организована бесконтактная термометрия, производится влажная уборка и дезинфекция поверхностей в местах общего пользования, сохранен масочный режим. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.

Пока попасть в нацпарк могут только местные жители. Это связано с ограничениями по въезду в Хасанский район — они введены минимум до 22 июня.

Сейчас гостям вновь доступны экологические тропы с экскурсиями, а также самостоятельное посещение. Увидеть уникальную природу юго-западного Приморья можно на экотропе «Тропой леопарда», маршрутах «Логово леопарда», «Семиверстка», а также на маршрутах заповедника «Кедровая падь»: «Шагами заповедей» и «К сердцу Кедровой пади».

Пока посетить нацпарк могут только местные жители. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"

Пока посетить нацпарк могут только местные жители. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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