2020-06-16T07:07:31+03:00
Общество

Мошенник из Приамурья, обманувший людей на 7 миллионов рублей, задержан во Владивостоке

Задержание злоумышленника осуществили совместно амурские и приморские правоохранители
Никита СЕРГЕЕВ
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Гастролера доставили назад в Приамурье, где его ждет судГастролера доставили назад в Приамурье, где его ждет судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморские полицейские и амурские сотрудники уголовного розыска совместно задержали во Владивостоке мужчину, подозреваемого в совершении серии мошенничеств с материнским капиталом.

Свои аферы преступник совершил на территории Приамурья. Так с жительницей Шимановска, желавшей приобрести жилье на средства материнского капитала, мошенник, работавший директором агентства недвижимости, заключил такой договор, что вместо получения кредита женщина оказалась должна злоумышленнику свыше 800 тысяч рублей.

Используя различные схемы обмана, гражданин завладел деньгами тринадцати жителей разных районов Приамурья. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 7 миллионов рублей. В отношении мошенника были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ.

Объявленный в федеральный розыск гражданин покинул территорию Амурской области и решил затеряться во Владивостоке. Амурские оперативники направили ориентировку коллегам и выехали в командировку в Приморье. Была тщательно продумана каждая деталь операции по задержанию афериста, соблюдавшего меры конспирации.

В результате слаженных совместных действий сотрудники уголовного розыска из Приамурья и инспекторы дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку задержали подозреваемого. Он доставлен в Амурскую область, где заключен под стражу, сообщила Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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