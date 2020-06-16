Сразу 5 авто в одном ДТП во Владивостоке

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:43:09+03:00

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Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства массового ДТП, которое произошло в минувшие выходные. В районе дома № 11 по улице Окатовой 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по крайней левой полосе, совершил столкновение с машиной Toyota Cresta. Она от удара столкнулась с Mitsubishi Mirage Dingo, стоявшим у обочины дороги. Corolla также была отброшена на обочину, где произошло столкновение с припаркованными автомашинами Toyota Aqua и Toyota Allion. В сложности в ДТП оказалось вовлечено 5 автомобилей. Но обошлось без пострадавших.

Полицейскими установлено, что вопреки, появившейся ранее информации, водитель, спровоцировавший аварию, не был пьян. К происшествию привело, вероятно, то, что мужчина не выдержал боковой интервал.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

В результате автоаварии причинен материальный ущерб владельцам транспортных средств. По результатам проверки ГИБДД будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU