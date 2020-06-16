Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:05:04+03:00

Молодой мужчина чуть больше недели не дожил до очередного Дня рождения [видео]

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Настоящая трагедия разыгралась на объездной трассе «Патрокл – Седанка – Де-Фриз» во Владивостоке, 16 июня. Водитель микрогрузовика по какой-то причине не заметил КамАЗ дорожных служб. Hino буквально протаранил спецмашину, от удара кабину искорежило до неузнаваемости, а рулевой оказался зажат внутри. На помощь молодому мужчине поспешили спасатели, однако пострадавший скончался до приезда врачей.

Страшное ДТП произошло в районе улицы Катерной. КамАЗ дорожных служб с маленькой скоростью ехал по крайне правой полосе. Специалисты расчищали дорогу от мусора. В какой-то момент на трассе появился Hino Dutro, судя по всему, водитель не успел среагировать на образовавшееся впереди препятствие. Да и скорость у грузовика была немаленькая, поэтому избежать столкновения не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785127" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk (Аварийные комиссары)

Спасатели, прибывшие на место ЧП, с помощью гидравлического оборудования извлекли пострадавшего, но водитель получил смертельные травмы. Как удалось выяснить корреспонденту «КП», погибший – 1992 года рождения. Молодой мужчина не дожил до очередного Дня рождения чуть больше недели. По предварительной информации, машина принадлежит одной из торговых компаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785128" frameborder="0"></iframe> Микрогрузовик врезался в КамАЗ дорожных рабочих во Владивостоке.Видео: dpskontrok125rus

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку отметили, что аварию уже оформили. Сейчас движение по трассе вернулось в привычный темп.

Отметим, аварии с участием дорожной техники в Приморье – не редкость. Водители то и дело врезаются в транспорт дорожных служб, уничтожая собственные авто. В прошлом году в подобном ДТП погибла супруги и их собака.

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ИСТОЧНИК KP.RU