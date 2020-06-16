Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой
Настоящая трагедия разыгралась на объездной трассе «Патрокл – Седанка – Де-Фриз» во Владивостоке, 16 июня. Водитель микрогрузовика по какой-то причине не заметил КамАЗ дорожных служб. Hino буквально протаранил спецмашину, от удара кабину искорежило до неузнаваемости, а рулевой оказался зажат внутри. На помощь молодому мужчине поспешили спасатели, однако пострадавший скончался до приезда врачей.
Страшное ДТП произошло в районе улицы Катерной. КамАЗ дорожных служб с маленькой скоростью ехал по крайне правой полосе. Специалисты расчищали дорогу от мусора. В какой-то момент на трассе появился Hino Dutro, судя по всему, водитель не успел среагировать на образовавшееся впереди препятствие. Да и скорость у грузовика была немаленькая, поэтому избежать столкновения не удалось.
Смертельное ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk (Аварийные комиссары)
Спасатели, прибывшие на место ЧП, с помощью гидравлического оборудования извлекли пострадавшего, но водитель получил смертельные травмы. Как удалось выяснить корреспонденту «КП», погибший – 1992 года рождения. Молодой мужчина не дожил до очередного Дня рождения чуть больше недели. По предварительной информации, машина принадлежит одной из торговых компаний.
Микрогрузовик врезался в КамАЗ дорожных рабочих во Владивостоке.Видео: dpskontrok125rus
В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку отметили, что аварию уже оформили. Сейчас движение по трассе вернулось в привычный темп.
Отметим, аварии с участием дорожной техники в Приморье – не редкость. Водители то и дело врезаются в транспорт дорожных служб, уничтожая собственные авто. В прошлом году в подобном ДТП погибла супруги и их собака.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Сразу две серьезных аварии стали причиной транспортного коллапса на въезде в город [фото, видео]
Авария с участием машины дорожных служб сковала движение во Владивостоке
Транспортный коллапс произошел на объездной трассе Седанка – Патрокл [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU