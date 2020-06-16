2020-06-16T08:05:04+03:00
Происшествия

Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой

Молодой мужчина чуть больше недели не дожил до очередного Дня рождения [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Водитель микрогркзовика врезался в КамАЗВодитель микрогркзовика врезался в КамАЗФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Настоящая трагедия разыгралась на объездной трассе «Патрокл – Седанка – Де-Фриз» во Владивостоке, 16 июня. Водитель микрогрузовика по какой-то причине не заметил КамАЗ дорожных служб. Hino буквально протаранил спецмашину, от удара кабину искорежило до неузнаваемости, а рулевой оказался зажат внутри. На помощь молодому мужчине поспешили спасатели, однако пострадавший скончался до приезда врачей.

Страшное ДТП произошло в районе улицы Катерной. КамАЗ дорожных служб с маленькой скоростью ехал по крайне правой полосе. Специалисты расчищали дорогу от мусора. В какой-то момент на трассе появился Hino Dutro, судя по всему, водитель не успел среагировать на образовавшееся впереди препятствие. Да и скорость у грузовика была немаленькая, поэтому избежать столкновения не удалось.

Смертельное ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk (Аварийные комиссары)

Спасатели, прибывшие на место ЧП, с помощью гидравлического оборудования извлекли пострадавшего, но водитель получил смертельные травмы. Как удалось выяснить корреспонденту «КП», погибший – 1992 года рождения. Молодой мужчина не дожил до очередного Дня рождения чуть больше недели. По предварительной информации, машина принадлежит одной из торговых компаний.

Микрогрузовик врезался в КамАЗ дорожных рабочих во Владивостоке.Видео: dpskontrok125rus

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку отметили, что аварию уже оформили. Сейчас движение по трассе вернулось в привычный темп.

Отметим, аварии с участием дорожной техники в Приморье – не редкость. Водители то и дело врезаются в транспорт дорожных служб, уничтожая собственные авто. В прошлом году в подобном ДТП погибла супруги и их собака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока

Сразу две серьезных аварии стали причиной транспортного коллапса на въезде в город [фото, видео]

Авария с участием машины дорожных служб сковала движение во Владивостоке

Транспортный коллапс произошел на объездной трассе Седанка – Патрокл [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уссурийск готовится к проведению Парада Победы
Четыре зеленые лошади вышли пастись на одну из улиц Владивостока
Более тысячи приморских семей получили «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке
Открыт мост через реку Славянка на приморской трассе Галенки — Поспеловка
Снижение температуры и дожди ожидаются в Приморье к концу недели
Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой
Сразу 5 авто в одном ДТП во Владивостоке
Мошенник из Приамурья, обманувший людей на 7 миллионов рублей, задержан во Владивостоке
Клиенты Сбербанка могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительные номера телефонов и сайты
«Земля леопарда» вновь открыла таежные тропы для гостей
Производство ветрогенераторов могут начать в Приморье
Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Приморье
Большегрузам запретят останавливаться на улице Калинина во Владивостоке
Еще две человеческих жизни унес коронавирус в Приморье
Спецмашины АО «Восточный Порт» совершили 25 выездов для санитарной обработки улиц Врангеля
Количество заболевших СOVID-19 в Приморье превысило 3000 человек
Ранее судим: жители Приморья помогли задержать водителя, который сбил девушку на парковке
Сжечь чужую машину, чтобы не занимала место на стоянке решил житель Находки
Впервые за 6 лет инвестпрограмму по электроснабжению Владивостока реализуют полностью