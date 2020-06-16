2020-06-16T08:52:15+03:00
Общество

Снижение температуры и дожди ожидаются в Приморье к концу недели

Жары в крае не будет почти до конца июня
Никита СЕРГЕЕВ
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Уик-энд готовит Приморью дождиУик-энд готовит Приморью дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начиная с завтрашнего дня, 17 июня, погода, свойственная июню, может начать постепенно «отнимать» ежедневно по одному — два градуса тепла, считает глава Примгидромета Борис Кубай. По его мнению, особенно почувствуется дыхание Охотского моря жители Приморья смогут в субботу, 20 июня. На этот день может выдаться пик падения температуры. В ночь на воскресенье, 21 июня, возможно столкновение тропического воздуха, поступающего из Китая, и прохладного воздуха охотоморского происхождения, результатом чего будут существенные дожди.

Наибольшее количество осадков 30 — 40 мм за 3 часа, может выпасть в северной части Хасанского района и во Владивостоке. После прохождения дождей, начиная с воскресенья, столбики термометров могут подняться вверх на 2 — 3 градуса. Но, по прогнозу главного метеоролога Приморья, как минимум, до середины третьей декады июня жары в крае не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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