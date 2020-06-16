2020-06-16T09:22:25+03:00
Общество

Открыт мост через реку Славянка на приморской трассе Галенки — Поспеловка

По новой переправе уже идут автомобили, осталось лишь установить барьерное ограждение
Никита СЕРГЕЕВ
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Мост через реку Славянка. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяМост через реку Славянка. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Завершено строительство моста в Октябрьском районе Приморья. Рабочие АО «Примавтодор» вели работы на 12-м километре автомобильной дороги Галенки — Поспеловка на реке Славянка.

Длина нового моста почти 27 метров. Обновление переправы началось еще в прошлом году: тогда были смонтированы основные конструкции. Теперь строители полностью заасфальтировали мост и пустили по нему автомобильное движение.

— Мост готов, транспорт уже идет. Нам осталось лишь поставить металлическое барьерное ограждение и после этого можно будет открывать сооружение официально, — сообщили дорожники.

«Примавтодор» сейчас ведет ремонт еще нескольких мостов края. На днях сдано мостовое сооружение на федеральной трассе ХабаровскВладивосток в Кировском районе. На очереди — сдача моста через реку Черниговка, сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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