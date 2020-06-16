2020-06-16T09:39:08+03:00
Общество

Более тысячи приморских семей получили «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке

Программа «Дальневосточная ипотека» пользуется высоким спросом у приморцев. На сегодня более трёх тысяч семей подали заявки на получение этого вида ипотеки в Сбербанке
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До 30 июня 2020 года в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ставку до 1,7% при использовании сервиса «Электронная регистрация». С помощью этой опции можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без визита в офис Сбербанка. Этот сервис был особо популярен во время самоизоляции. Более 500 сделок с недвижимостью в Приморье было оформлено Сбербанком дистанционно. Всего же с момента запуска программы (с декабря 2019 года) в Сбербанке получили «Дальневосточную ипотеку» более тысячи семей Приморского края.

«Запуск программы «Дальневосточная ипотека» кардинально изменил рынок недвижимости в регионе, мы фиксируем значительный рост доли приобретения жилья на первичном рынке в крае. Если до старта этих программ, из всех квартир, покупаемых в ипотеку, лишь 20% приобретались у застройщиков, то за первый квартал 2020 года эта доля выросла до 50% и сейчас держится на уровне 40%», - рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

В программе могут принять участие семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 млн рублей, размер первоначального взноса – 20%.

«Сбербанк - безусловный лидер по числу поданных заявок по программе «Дальневосточная ипотека» и выданных кредитов по программе. На долю банка в целом по ДФО приходится каждая вторая из всех поданных по программе заявок. Процент выданных кредитов в общей структуре достигает 68%. Это связано с широким охватом банка, развитой сетью отделений, удобным онлайн-сервисом подачи заявок DomClick», - прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Оформить ипотеку по субсидированной ставке можно:

· при покупке у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории ДФО;

· при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории ДФО.

Также программой могут воспользоваться владельцы «дальневосточного гектара» для строительства на нём индивидуального жилого дома (в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Оформить льготную ипотеку можно онлайн на DomClick.ru, срок действия программы - до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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