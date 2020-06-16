Четыре зеленые лошади вышли пастись на одну из улиц Владивостока

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:10:36+03:00

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Табунчик из четырех зеленых лошадей появился на разделительной полосе дороги в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Композицию из садовых скульптур (фигур) установили городские службы.

Заместитель руководителя отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой утверждает, что это место для «лошадок» выбрано не случайно.

— Традиционно район Второй Речки считался одним из самых зеленых районов города. Кроме того, в начале 20 века неподалеку располагались царские конюшни, где сегодня действует уже современный конно-спортивный клуб. Поэтому фигуры лошадей выбраны для этого места неспроста, а как некий символ истории района, — пояснила Ольга Цой.

Фото: сайт администрации Владивостока

Как уверяет пресс-служба администрации города, фигуры лошадей привлекают желающих сфотографироваться рядом с необычным табуном. Подобные по стилю и способу исполнения украшения клумб и газонов появились уже в нескольких местах Владивостока.

Смотрятся фигуры ярко и симпатично, но стоит, видимо, заметить, что называть эти конструкции топиарными фигурами не совсем верно. Топиары (топиари) — в классическом значении это кустарниковые скульптуры, созданные с помощью фигурной стрижки живых растений. «Лошади», как и другие 30 фигур, заказанных мэрией для украшения городских пространств, выполнены из искусственного газона и их нужно относить к так называемым садовым скульптурам, которые на протяжении тысячелетий выполняют именно эту функцию, имеют самые разнообразные размеры и изготавливаются из различных материалов.

Фото: сайт администрации Владивостока

Некоторым горожанам, пожалуй, нужно обратить внимание, на комментарий, который сделала Ольга Цой.

— Несмотря на то, что конструкции довольно крепкие, это не качели, они не предназначены для того, чтобы на них садились даже дети. Вы рискуете не только сломать фигуру, но и вытаптываете клумбы и газон, — заметила Цой.

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU