2020-06-16T10:58:49+03:00
Общество

Уссурийск готовится к проведению Парада Победы

Первая репетиция прохождения военной техники прошла на улицах города
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт Министерства обороны РФФото: сайт Министерства обороны РФ
Изменить размер текста:

На центральной улице Уссурийска состоялась первая тренировка парадных расчетов Уссурийского гарнизона совместно с механизированной колонной. По данным сайта Минобороны РФ, от Приморского краснознаменного объединения Восточного военного округа в этом году в военном параде примет участие свыше 90 единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-2, противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», РСЗО «Ураган», бронетранспортеры БТР-80, танки Т-72Б, САУ «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», САУ «МСТА-С», пусковые установки ЗРК «Бук-М1», «Штурм-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», Урал-4320 с 122-мм гаубицей Д-30, РСЗО «Торнадо», пусковые установки ОТРК «Искандер-М», армейские вездеходы АМ-1, поступившие в этом году на вооружение вездеходы ГАЗ-4433-20 и СТС «Тигр».

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Возглавит механизированную колонну восстановленный ретро-автомобиль, легендарный ГАЗ-АА «Полуторка».

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Фото: сайт Министерства обороны РФ

После проведения парадных тренировок дезинфекцию улицы Некрасова и центральной площади Уссурийска провели подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Приморского общевойскового объединения ВВО.

17 июня с 20 до 22 часов пройдут тренировки Парада Победы в составе гарнизона на центральной площади города. Генеральная репетиция состоится 20 июня с 10 до 13 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Приморья продает акции на 222 миллиона рублей
АО "Восточный Порт" дополнительно инвестирует 100 млн рублей в модернизацию круглогодичного пылеподавления на судопогрузочных машинах
Зампред "Боевого братства" в Приморье Виктор Тарабарин: Россия должна укрепить суверенитет и гарантировать патриотическое воспитание молодежи
Уссурийск готовится к проведению Парада Победы
Четыре зеленые лошади вышли пастись на одну из улиц Владивостока
Более тысячи приморских семей получили «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке
Открыт мост через реку Славянка на приморской трассе Галенки — Поспеловка
Снижение температуры и дожди ожидаются в Приморье к концу недели
Во Владивостоке водитель протаранил КамАЗ дорожников, автомобилист скончался до приезда скорой
Сразу 5 авто в одном ДТП во Владивостоке
Мошенник из Приамурья, обманувший людей на 7 миллионов рублей, задержан во Владивостоке
Клиенты Сбербанка могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительные номера телефонов и сайты
«Земля леопарда» вновь открыла таежные тропы для гостей
Производство ветрогенераторов могут начать в Приморье
Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Приморье
Большегрузам запретят останавливаться на улице Калинина во Владивостоке
Еще две человеческих жизни унес коронавирус в Приморье
Спецмашины АО «Восточный Порт» совершили 25 выездов для санитарной обработки улиц Врангеля
Количество заболевших СOVID-19 в Приморье превысило 3000 человек
Ранее судим: жители Приморья помогли задержать водителя, который сбил девушку на парковке
Сжечь чужую машину, чтобы не занимала место на стоянке решил житель Находки
Впервые за 6 лет инвестпрограмму по электроснабжению Владивостока реализуют полностью