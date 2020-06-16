Уссурийск готовится к проведению Парада Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:58:49+03:00

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На центральной улице Уссурийска состоялась первая тренировка парадных расчетов Уссурийского гарнизона совместно с механизированной колонной. По данным сайта Минобороны РФ, от Приморского краснознаменного объединения Восточного военного округа в этом году в военном параде примет участие свыше 90 единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-2, противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», РСЗО «Ураган», бронетранспортеры БТР-80, танки Т-72Б, САУ «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», САУ «МСТА-С», пусковые установки ЗРК «Бук-М1», «Штурм-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», Урал-4320 с 122-мм гаубицей Д-30, РСЗО «Торнадо», пусковые установки ОТРК «Искандер-М», армейские вездеходы АМ-1, поступившие в этом году на вооружение вездеходы ГАЗ-4433-20 и СТС «Тигр».

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Возглавит механизированную колонну восстановленный ретро-автомобиль, легендарный ГАЗ-АА «Полуторка».

Фото: сайт Министерства обороны РФ

После проведения парадных тренировок дезинфекцию улицы Некрасова и центральной площади Уссурийска провели подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Приморского общевойскового объединения ВВО.

17 июня с 20 до 22 часов пройдут тренировки Парада Победы в составе гарнизона на центральной площади города. Генеральная репетиция состоится 20 июня с 10 до 13 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU