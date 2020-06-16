Зампред "Боевого братства" в Приморье Виктор Тарабарин: Россия должна укрепить суверенитет и гарантировать патриотическое воспитание молодежи

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:06:16+03:00

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В последнее время в Приморском крае уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Заместитель председателя Совета Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Тарабарин рассказал, почему он считает необходимым закрепить это направление в основном законе страны.

Наиболее важными аспектами патриотического блока поправок Виктор Тарабарин считает не только сохранение территориальной целостности страны, но и патриотическое воспитание. По его мнению, закрепление этих тезисов в Конституции только укрепит суверенитет нашей страны.

- Я, конечно, выскажусь в поддержку блока патриотических поправок к Конституции, ведь с их принятием мы закрепим эти нормы документально, а значит обозначим нашу позицию перед всем мировым сообществом. С их принятием будет сложнее посягать на нашу территорию извне, а мы знаем, что подобные попытки происходят и сейчас. Все мы помним притязания наших соседей и их попытки перечертить границы. Свежи в памяти и попытки японской стороны инициировать переговоры о судьбе островов. Принятие поправок обеспечит гарантии того, что территориальная целостность страны будет неприкосновенной независимо от того, кто находится у власти, - говорит Виктор Тарабарин.

Уверен Виктор Николаевич и в том, что необходимо обеспечить на законодательном уровне и защиту исторической правды.

- Все мы знаем о попытках исказить исторические факты о подвиге нашего народа во Второй мировой войне. Делается это для того, чтобы разобщить наше подрастающее поколение с нами, изменить их мнение. И это происходит не только с нашей страной, в той же Японии сейчас происходит подобное искажение исторических фактов. В некоторых книгах, посвященных изучению истории, не говорится, что ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили Американцы. В мире много у кого есть желание отодвинуть подвиг Советского Союза чуть ли не на последний план, именно поэтому закрепление в Конституции обязательной защиты исторической правды является необходимым пунктом, - сказал Виктор Тарабарин.

ИСТОЧНИК KP.RU