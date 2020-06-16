2020-06-16T11:19:11+03:00
Общество

Правительство Приморья продает акции на 222 миллиона рублей

Кроме этого на торги выставлены пять объектов недвижимости
Никита СЕРГЕЕВ
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Правительство Приморского края сообщило о продаже краевого имуществаПравительство Приморского края сообщило о продаже краевого имуществаФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Пакет акций АО «Большой Уссурийский» и пять объектов недвижимости намерено продать правительство Приморского края на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер».

По данным министерства имущественных и земельных отношений Приморья, прием заявок на участие в торгах начнется 2 июня, а завершится 30 июня. Начальная цена пакета — 222 480 000 рублей. Итоги торгов подведут 7 июля.

Три объекта недвижимости расположены по адресу: Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка, улица Лазо, 20. Еще на торги выставлено нежилое помещение по адресу: Приморский край, Хорольский район, поселок Ярославский, улица Ломоносова, 29, а также объект незавершенного строительства со степенью готовности 51%, расположенный в Лесозаводске на улице Будника, 78. Начальная цена на объекты не определена. Дата начала приема заявок — 9 июня 2020 года, окончания — 6 июля. Итоги подведут 14 июля.

Подробная информация о реализуемом имуществе — на сайте www. rts-tender. ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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