Правительство Приморья продает акции на 222 миллиона рублей
Пакет акций АО «Большой Уссурийский» и пять объектов недвижимости намерено продать правительство Приморского края на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер».
По данным министерства имущественных и земельных отношений Приморья, прием заявок на участие в торгах начнется 2 июня, а завершится 30 июня. Начальная цена пакета — 222 480 000 рублей. Итоги торгов подведут 7 июля.
Три объекта недвижимости расположены по адресу: Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка, улица Лазо, 20. Еще на торги выставлено нежилое помещение по адресу: Приморский край, Хорольский район, поселок Ярославский, улица Ломоносова, 29, а также объект незавершенного строительства со степенью готовности 51%, расположенный в Лесозаводске на улице Будника, 78. Начальная цена на объекты не определена. Дата начала приема заявок — 9 июня 2020 года, окончания — 6 июля. Итоги подведут 14 июля.
Подробная информация о реализуемом имуществе — на сайте www. rts-tender. ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU