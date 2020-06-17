2020-06-16T15:25:11+03:00
Общество

Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Приморском крае

Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить специальные предложения напрямую от застройщиков
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Сервис по подбору недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен жителям Приморского края. Сервис позволяет выбрать квартиру из самых подходящих вариантов и приобрести её со скидкой.

После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома.

«Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить специальные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком, – отмечает директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. – На основе персональных предпочтений клиента будет сформирован список предложений от проверенных застройщиков, которые готовы предоставить скидку на приобретение объекта недвижимости».

К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились крупнейшие застройщики Приморского края, предлагая клиентам квартиры в 12 жилых комплексах региона.

Подать заявку на ипотеку и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru

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Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Приморском крае
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