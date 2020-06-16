2020-06-16T18:08:31+03:00
Общество

Вырубку на Нейбута во Владивостоке остановили из-за краснокнижных деревьев

В лесу проведут дополнительную проверку. Предыдущая нашла только два диморфанта, хотя местные жители насчитали больше ста
Сергей БАЛАНОВ
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Часть леса уже вырубилиЧасть леса уже вырубилиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Маленькую победу празднуют жители Нейбута, вставшие на защиту реликтового леса рядом с их домами. Здесь хотят вырубить более 4 тысяч деревьев и кустарников ради нового микрорайона «Южный» на семь многоэтажек. Вырубка уже началась, но жители смогли привлечь внимание городских властей к краснокнижным деревьям, попадающим под топор.

Еще в начале июня рабочие успели вырубить больше гектара. Жители тогда устроили митинг и смогли на время остановить работу. За две недели вокруг участка возвели высокий почти непроницаемый забор, и 16 июня пилы снова загудели.

Местные жители немедленно бросились спасать в лес. С камерами телефона против молодых людей с бензопилами. Но резонанс помог, и к вечеру в администрации города сообщили, что специалистами будет проведена дополнительная проверка в связи с фактом обнаружения там молодых деревьев вида калопанакс, внесенных в Красную книгу Приморского края. До вынесения заключения специалистов вырубка будет приостановлена. Результаты проверки стоят на контроле администрации и главы Владивостока.

- После факта обнаружения на участке реликтовых деревьев будет проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов. Мы достигли договоренности с застройщиком, который добровольно приостановил вырубку, чтобы специалисты могли тщательно проверить зеленые насаждения и факты соблюдения всех требований природоохранного законодательства, – пояснил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Сейчас застройщику предстоит в пятидневный срок убрать с участка все порубочные остатки и вывезти срубленные деревья и кустарники. Под этими порубочными остатками, как предполагают жители, будет много как живых, так и поломанных и спиленных калопанаксов.

Кстати, специалисты по природопользованию по заявлению жителей Нейбута 3 июня уже выезжали на место и нашли тогда только два калопанакса на всем участке в 2,5 гектара. А вот активисты из числа местных жителей насчитали их больше ста, в том числе и спиленные, что запрещено законом.

Справка «КП»

Калопанакс семилопастный (диморфант) - редкое, реликтовое листопадное дерево семейства Аралиевые. Известен также как Белый орех. Произрастает на юге Приморского края и Сахалинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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