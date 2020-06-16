Вырубку на Нейбута во Владивостоке остановили из-за краснокнижных деревьев

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:08:31+03:00

В лесу проведут дополнительную проверку. Предыдущая нашла только два диморфанта, хотя местные жители насчитали больше ста

Изменить размер текста: A A

Маленькую победу празднуют жители Нейбута, вставшие на защиту реликтового леса рядом с их домами. Здесь хотят вырубить более 4 тысяч деревьев и кустарников ради нового микрорайона «Южный» на семь многоэтажек. Вырубка уже началась, но жители смогли привлечь внимание городских властей к краснокнижным деревьям, попадающим под топор.

Еще в начале июня рабочие успели вырубить больше гектара. Жители тогда устроили митинг и смогли на время остановить работу. За две недели вокруг участка возвели высокий почти непроницаемый забор, и 16 июня пилы снова загудели.

Местные жители немедленно бросились спасать в лес. С камерами телефона против молодых людей с бензопилами. Но резонанс помог, и к вечеру в администрации города сообщили, что специалистами будет проведена дополнительная проверка в связи с фактом обнаружения там молодых деревьев вида калопанакс, внесенных в Красную книгу Приморского края. До вынесения заключения специалистов вырубка будет приостановлена. Результаты проверки стоят на контроле администрации и главы Владивостока.

- После факта обнаружения на участке реликтовых деревьев будет проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов. Мы достигли договоренности с застройщиком, который добровольно приостановил вырубку, чтобы специалисты могли тщательно проверить зеленые насаждения и факты соблюдения всех требований природоохранного законодательства, – пояснил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Сейчас застройщику предстоит в пятидневный срок убрать с участка все порубочные остатки и вывезти срубленные деревья и кустарники. Под этими порубочными остатками, как предполагают жители, будет много как живых, так и поломанных и спиленных калопанаксов.

Кстати, специалисты по природопользованию по заявлению жителей Нейбута 3 июня уже выезжали на место и нашли тогда только два калопанакса на всем участке в 2,5 гектара. А вот активисты из числа местных жителей насчитали их больше ста, в том числе и спиленные, что запрещено законом.

Справка «КП»

Калопанакс семилопастный (диморфант) - редкое, реликтовое листопадное дерево семейства Аралиевые. Известен также как Белый орех. Произрастает на юге Приморского края и Сахалинской области

В ТЕМУ:

Во Владивостоке началась массовая вырубка деревьев под жилой микрорайон на Нейбута

Жители соседних домов вышли на митинг, чтобы собрать подписи и приостановить вырубку зеленых насаждений (подробнее..)

Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором

Возмущенные горожане снова вышли на стихийный митинг и вызвали на место участкового и депутатов (подробнее..)

На Нейбута возобновилась вырубка краснокнижного леса

Местные жители устремились на место вырубки, чтобы помешать рабочим, но там их встретила охрана (подробнее..)

Также предлагаем почитать, как за свой лес сражаются жители «Лесного квартала» на Русской улице:

«Спасем наш лес вместе»: Лесной квартал Владивостока хотят превратить в каменные джунгли

Горожане провели необычную акцию в защиту своего микрорайона – с песнями и детскими рисунками (подробнее..)

ИСТОЧНИК KP.RU