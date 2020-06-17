Новейший корвет, построенный специально для ТОФ, прибыл во Владивосток

17 Июнь 2020 2020-06-17T00:26:40+03:00

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во вторник, 16 июня, доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Корвет доставлен в транспортно-спусковом доке «Зея», который в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский. Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.

В ближайшее время боевой корабль будет выведен из дока и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж. По планам заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря. Прием корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.

СПРАВКА:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785327" frameborder="0"></iframe> Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" доставлен во Владивосток.Скриншот видео: министерство обороны Российской Федерации

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен в 2015 году. Корабль спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре в сентябре 2019 года. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до четырех тысяч миль. Основу вооружения кораблей проекта 20380 составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут», корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными ракетными комплексами АК-630.

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ИСТОЧНИК KP.RU