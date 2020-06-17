2020-06-17T00:56:37+03:00
Общество

Дети, которых отец прятал в лесу от коронавируса, вернулись в дом в поселке Кавалерово

Семью из Приморья поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, но через полгода будет рассматриваться вопрос о снятии с учета.
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: УМВД по Приморскому краюФото: УМВД по Приморскому краю
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Дети из приморского поселка Кавалерово, которых отец увел в лес, вернулись в дом после того, как в нем был завершен ремонт. О том, как в начале мая мужчина отправился в лес с двумя сыновьями и дочкой (16, 12 и 9 лет соответственно), чтобы приучить их к жизни на природе и заодно ограничить контакты с другими людьми во время эпидемии коронавируса, КП рассказывала ранее. Когда старший из ребят — девятиклассник — пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов, тревогу забил местный учитель. «Пропавших» детей и родителя правоохранительные органы нашли в палатке недалеко от дома. Отца решено было не ограничивать в родительских правах, но, пока в доме шел ремонт, ребята жили у бабушки.

— Дети уже дома, семья воссоединилась, там все в порядке во всех смыслах. Все ремонтные работы были сделаны... все привели в порядок Учитывая, что все в порядке, дети приехали домой от бабушки, обрадовались тому, насколько стало все уютно в доме, — сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Пока семья стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и периодически ее будут проверять специалисты. Через полгода будет рассматриваться вопрос о снятии семьи с учета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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