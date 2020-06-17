2020-06-17T01:20:18+03:00
Общество

Поздравить Владивосток со 160-летием с помощью видео предлагает мэрия

Ко 2 июля горожан приглашают записать ролик с добрыми словами в адрес Владивостока и выложить его в Instagram
Никита СЕРГЕЕВ
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Мэрия Владивостока предлагает поздравить город на видеоМэрия Владивостока предлагает поздравить город на видеоФото: Сергей БАЛАНОВ
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Мэрия столицы российского Дальнего Востока обратилась к горожанам с предложением записать поздравительное видео ко Дню Владивостока. 2 июля город отметит свой юбилей: исполнится ровно 160 лет со дня его основания.

Городские власти предлагают всем, кто любит Владивосток записать видеоролик — поздравление. Фантазия авторов никакими условиями не ограничивается, а наоборот приветствуется творческий подход, предлагается использовать стихи и песни. В кадр можно пригласить друзей, семью, коллег...

Сообщается, что поздравление нужно опубликовать в социальной сети Instagram с хэштегом #160летВладивостоку и отметить официальный аккаунт мэрии @adm_vlc.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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