Поздравить Владивосток со 160-летием с помощью видео предлагает мэрия

17 Июнь 2020 2020-06-17T01:20:18+03:00

Ко 2 июля горожан приглашают записать ролик с добрыми словами в адрес Владивостока и выложить его в Instagram

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Мэрия столицы российского Дальнего Востока обратилась к горожанам с предложением записать поздравительное видео ко Дню Владивостока. 2 июля город отметит свой юбилей: исполнится ровно 160 лет со дня его основания.

Городские власти предлагают всем, кто любит Владивосток записать видеоролик — поздравление. Фантазия авторов никакими условиями не ограничивается, а наоборот приветствуется творческий подход, предлагается использовать стихи и песни. В кадр можно пригласить друзей, семью, коллег...

Сообщается, что поздравление нужно опубликовать в социальной сети Instagram с хэштегом #160летВладивостоку и отметить официальный аккаунт мэрии @adm_vlc.

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ИСТОЧНИК KP.RU