Носки вместо перчаток использовал грабитель микрофинансовой компании в Находке
Городской суд Находки вынес приговор местному жителю, напавшему на офис микрофинансовой компании.
В начале марта в офис на Проспекте Мира, перед самым закрытием, зашел мужчина в балаклаве и надетыми на руки носками. Грабитель, угрожая ножом, потребовал у работника деньги, но когда сотрудник организации нажал тревожную кнопку, злоумышленник сбежал.
Сотрудники уголовного розыска при содействии неравнодушных граждан задержали 29-летнего местного жителя. Мужчина ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений.
В Находке мужчина попытался ограбить микрофинансовую компанию.Видео пресс-служба ОМВД России по городу Находке
Суд признал подсудимого виновным в преступлении по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Разбойник получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.
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ИСТОЧНИК KP.RU