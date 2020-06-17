Гостиницы Владивостока готовят к открытию

17 Июнь 2020 2020-06-17T02:35:45+03:00

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Мэрия Владивостока провела проверку объектов гостиничного бизнеса. Городские власти планируют, что гостиницы смогут возобновить свою работу после 30 июня, если эпидемическая обстановка позволит перейти к очередному этапу снятия ограничений.

Во время мониторинга в номерах гостиниц проверяется наличие индивидуальной санитарной группы, график проведения влажной уборки и дезинфекции, обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты — это маски, разовые перчатки и кожные антисептики, наличие журнала термометрии, возможность организации питания в порядке индивидуального обслуживания.

— Всего во Владивостоке проверено 65 объектов гостиничного бизнеса. Замечания, конечно же, есть, но они некритичные. К следующему этапу снятия ограничений у сотрудников гостиниц есть время их исправить, — прокомментировал результаты проверки начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU