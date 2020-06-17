На фуникулере Владивостока началась завершающая стадия расширенного ремонта

17 Июнь 2020 2020-06-17T03:14:12+03:00

Идет реконструкция от фасадов станций до рельсового пути: до пуска вагонов осталось две неделе [фото]

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Ремонтные работы на фуникулере Владивостока вступили в завершающую стадию, сообщает пресс-служба мэрии. До 30 июня три подрядные организации и ОАО «Электрический транспорт» планируют завершить подготовку городской достопримечательности к запуску в эксплуатацию.

Фото: сайт администрации Владивостока

В этом году ремонт, который начался 1 июня, считается расширенным. Сделают ремонт машинного зала, железобетонных опор и рельсового пути: сменят шпалы, крепления, отрегулируют ширину колеи, высоту рельсов. Уже отремонтированы фасады верхней и нижней станций, вагоны, выполнен профилактический ремонт двигателя и заменен стальной трос.

Фото: сайт администрации Владивостока

— Прежний отработал 10 лет и, хотя был в прекрасном состоянии, требовал по техническим нормам замены. Новый доставили из Волгограда, он изготовлен на заводе «Северсталь». Надежный, прочный. Уверена, прослужит долго и не подведет, — рассказала начальник фуникулера Светлана Латышева.

Фото: сайт администрации Владивостока

На нижней станции фуникулера завершается реконструкция двух подпорных стен, которые долгое время нуждались в ремонте. Подрядная организация укрепила оба объекта, выровняла поверхности и готовит их к покраске.

Фото: сайт администрации Владивостока

После завершения всех ремонтных работ разрешение на эксплуатацию подъемника должен выдать Ростехнадзор. Если все будет в порядке, 1 июля обновленный фуникулер встретит своих пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU