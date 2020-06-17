«Вот это реакция»: неудачный маневр в центре Владивостока едва не привел к серьезному ДТП

17 Июнь 2020 2020-06-17T03:38:09+03:00

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Неосторожность за рулем едва не стоила машины водителю Honda Fit, который буквально выскочил на перекресток в центре Владивостока. Водитель решил проехать наперерез основному потоку, не дождавшись, когда загорится красный сигнал для движущихся по главной, и дорога опустеет.

Оппонент, который явно не ожидал такого маневра на перекрестке Комарова и Алеутской, чудом успел избежать столкновения. Реакции мужчины действительно можно позавидовать. Автомобилист выругался от души и поехал дальше. Решив проучить нерадивого водителя, прославив его в соцсетях.

«Хорошая тормозная система и реакция отличная», «Это шедевр, особенно движение задним ходом на перекрестке», «Автору респект, быстро среагировал на аварийную ситуацию» – высказываются приморцы.

Подписчики автомобильного сообщества, также заметили, что у Honda Fit уже заменено крыло, а багажник на крыше машины, почему-то установлен неправильно.

«Прости мужика, никак эти ПДД запомнить не может. У прошлого оппонента реакция не такая классная была. Крыло только поменял. Научится. Ведь не зря говорят - дураки учатся на свои ошибках, умные на таких, как он», «Это капец, ребята, судя по тому, как у него пенал задом на перед установлен, думает он тоже не головой», – отмечают пользователи соцсетей.

К счастью, в этот раз обошлось без серьезных последствий, но водителю Fit действительно стоит быть осторожнее на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU