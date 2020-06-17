Еще 104 приморца инфицированы коронавирусом
С начала пандемии в крае зафиксировано 3169 человек с COVID-19. Из них 1848 излечились от болезни
За сутки из госпиталей выписались после лечения от коронавируса 74 жителя ПриморьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Диагноз «коронавирус» за минувшие сутки был подтвержден у 104 жителей Приморья, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии — 3169.
74 пациента за последние 24 часа были выписаны из медицинских учреждений, как успешно прошедшие лечение от COVID-19. Всего выздоровевших — 1848.
Зафиксирован еще один летальный исход.
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ИСТОЧНИК KP.RU