Еще 104 приморца инфицированы коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T03:29:21+03:00

За сутки из госпиталей выписались после лечения от коронавируса 74 жителя Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в крае зафиксировано 3169 человек с COVID-19. Из них 1848 излечились от болезни

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Диагноз «коронавирус» за минувшие сутки был подтвержден у 104 жителей Приморья, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии — 3169.

74 пациента за последние 24 часа были выписаны из медицинских учреждений, как успешно прошедшие лечение от COVID-19. Всего выздоровевших — 1848.

Зафиксирован еще один летальный исход.

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ИСТОЧНИК KP.RU