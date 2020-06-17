2020-06-17T05:07:20+03:00
Общество

Новая жертва коронавирусной инфекции в Приморье

Количество погибших от COVID-19 в регионе — 29 человек
Никита СЕРГЕЕВ
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В Приморье от новой коронавирусной инфекции умерли 29 человекВ Приморье от новой коронавирусной инфекции умерли 29 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае, в минувшие сутки в регионе зафиксирован еще один летальный исход. От новой коронавирусной инфекции скончался 84-летний мужчина.

- Почти неделю пациент находился в стационаре в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина имел сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, в том числе, нарушение ритма, – сообщили специалисты.

Таким образом, жертвами нового малоизученного заболевания с начала пандемии в регионе стали 29 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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