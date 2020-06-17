17 июня на 2 часа перекроют центр Владивостока для репетиции Парада Победы

17 Июнь 2020 2020-06-17T04:34:45+03:00

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В связи с проведением репетиции парада Победы, сегодня, 17 июня с 22:00 до 24:00 вводится временное ограничение движения и парковки транспортных средств на участках автомобильных дорог улиц: Алеутская, Светланская, Уборевича, Океанский проспект, Адмирала Фокина.

ГИБДД Владивостока предлагает автовладельцам воспользоваться альтернативными маршрутами движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, Первой Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Схема перекрытия движения 17 июня

Также репетиция парада состоится 19 июня. В этот день по аналогичной схеме ограничения движения и парковки будут действовать с 10:00 до 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU