2020-06-17T05:32:48+03:00
Общество

72-метровый железобетонный мост появится до конца этого года на въезде в Большой Камень

Реконструкцию переправы через реку Сахарная начали специалисты АО «СПЕЦСУ»
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Начата реконструкция моста через реку Сахарная на въезде в Большой Камень. По информации пресс-службы правительства Приморья, сейчас дорожники отсыпают объезд возле моста и готовятся к укладке водопропускных труб. Подготовительные работы закончатся в начале июля, затем начнется демонтаж старого сооружения и возведение нового.

— Это будет 72-метровый железобетонный мост, монтаж его завершим до конца этого года, — доложил губернатору, побывавшему на месте стройки, главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Олег Кожемяко также побывал на строительстве дороги на улице Промышленная, которая должна направить большегрузы в объезд Большого Камня. Протяженность трассы составляет 3,7 километра. Уже выполнено 40% работ: заасфальтирована часть дороги, а на оставшемся участке идет устройство дорожного полотна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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