2020-06-17T05:39:42+03:00
Общество

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости

Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4% годовых до 1 ноября 2020 года.
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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«С момента запуска ипотеки с господдержккой — менее, чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку ещё более доступной для населения. А значит, ещё больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях».

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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