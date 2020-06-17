2020-06-17T06:38:31+03:00
Общество

Популярный пляж Владивостока превращают в парковку

Автомобилисты массово нарушают закон, подъезжая к водоохранной зоне [фото]
Милана СОКОЛ
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Стихийная парковка на пляже. Фото: dpskontrol125rusСтихийная парковка на пляже. Фото: dpskontrol125rus
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Стихийная парковка в бухте Федорова на Эгершельде возмутила очевидцев. Жители города, решившие отдохнуть у моря, были шокированы поведением автомобилистов, заезжающих прямо на территорию пляжа. При этом территория оборудована отличными асфальтированными парковочными местами, стоянка здесь абсолютно бесплатная.

Действия автомобилистов возмутили очевидцев. Фото: dpskontrol125rus

Действия автомобилистов возмутили очевидцев. Фото: dpskontrol125rus

На фото очевидцев, размещенных в популярном автомобильном сообществе Приморья, отчетливо видно, что многие водители пренебрегая правилами, заехали на сам пляж. Попадают поближе к побережью водители через участок, частично огражденный блоками, который расположен неподалеку от ГИМС МЧС России По Приморскому краю. Кстати, именно на Эгершельде начинается знаменитая «Тропа здоровья», которой пользуются жители города для прогулок и пробежек.

Бетонные блоки не мешают проезду. Фото: dpskontrol125rus

Бетонные блоки не мешают проезду. Фото: dpskontrol125rus

Стоит отметить, что водоохранная зона моря – 500 метров, судя по кадрам – нарушение на лицо. Согласно законодательству, за движение и стоянку в границах водоохранных зон предусмотрен штраф от 3000 до 4500 рублей. Возмущенные действием нерадивых водителей горожане, попросили вмешаться в ситуацию администрацию города.

«И куча мусора бонусом остается. В паблике поднимали тему эту. Ничего не изменилось»,«Что за люди... Обязательно нужно наказывать, чтобы не гадили» – отмечают приморцы.

При этом подобная ситуация замечена и на других пляжах города. Так, в районе Щитовой побережье превратилось в стихийную зону стоянки. Отдых многих горожан портит громкая музыка и выхлопные газы машин.

На Щитовой ситуация еще хуже. Фото: dpskontrol125rus

На Щитовой ситуация еще хуже. Фото: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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