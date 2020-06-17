780 тысяч квадратных метров территорий Приморья продезинфицировано ГОЧС

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:15:50+03:00

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Специалисты регионального министерства ГОЧС продолжают ежедневную дезинфекцию социальных объектов и мест массового скопления людей в Приморье.

По данным пресс-службы правительства края, с начала осуществления этой работы дезинфицирующими средствами в общей сложности обработано более 780 тысяч квадратных метров различных территорий региона. Это в три с половиной разом больше, чем общая площадь столичного стадиона «Лужники». Задействовано более 1,5 тысячи человек, более 530 единиц техники краевых пожарных подразделений.

— Только за последние сутки обработано 37 объектов в Яковлевском районе, Хорольском, Октябрьском округах и Дальнегорском городском округе. Общая площадь обработанных территорий составила около 10 тысяч квадратных метров, — информирует министерство ГОЧС.

На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности, его продлили до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU