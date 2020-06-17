Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19 в Приморье скоро увеличится

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:43:30+03:00

С начала эпидемии сделано почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас за сутки приморские медики в 15 лабораториях выполняют от 30 до 100 тестов

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Об увеличении в ближайшее время числа лабораторий, проводящих диагностику на COVID-19, сообщил официальный сайт правительства Приморья. В настоящее время, по данным краевого министерства здравоохранения, в регионе работают 15 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на COVID-19. Среди них лаборатория Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии, лаборатория перинатального центра, кожно-венерологического диспансера, центра по профилактике и борьбе со СПИД и другие.

— Это семь федеральных лабораторий, пять — регионального подчинения, а также три частные. Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови, — сообщила первый замминистра Тамара Курченко.

С начала эпидемии сделано почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. В сутки приморские медики выполняют от 30 до 100 тестов.

ПЦР-диагностику производят больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими.

С этой недели лаборатории 10 государственных медицинских учреждений края начали выполнять новый вид тестирования — ИФА, позволяющий спрогнозировать развитие эпидемии, и сформулировать состояние иммунного статуса. В первую очередь тестируют на антитела к вирусу медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, а также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU