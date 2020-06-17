Творческий характер Владивостока соберут в письмах и рисунках

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:36:55+03:00

Почта России и Приморская государственная картинная галерея приглашают всех желающих принять участие в конкурсе поздравлений, посвященных 160-летию Владивостока

Изменить размер текста: A A

«В этом году к 160-летию нашего города мы предлагаем всем желающим принять участие в необычном конкурсе, где соединятся изобразительное искусство и эпистолярный жанр», - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

От каждого участника на конкурс может быть представлено неограниченное количество художественных работ в любой технике исполнения и поздравительные слова Владивостоку. Следить за ходом конкурса могут все желающие в социальных сетях Приморской государственной картинной галереи. Конкурсные работы принимаются до 15 июля 2020 года. Итоги будут подведены 17 июля, на открытии выставки «Нарисованный Владивосток».

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Приморской картинной галереи. Победителей ожидают дипломы, а также подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Работы необходимо отправить на адрес электронный адрес: npo@primgallery.com, в теме обязательно указать название конкурса – «Владивостоку с любовью». Каждая работа должна сопровождаться сведениями: фамилия, имя, возраст; название, техника выполнения работы.

По традиции к городскому празднику и дню рождения Приморской картинной галереи Почта России изготовит эксклюзивные почтовые открытки. Участники, выполнившие условия конкурса, получат такую открытку в подарок, смогут бесплатно отправить ее по России и рассказать друзьям о своем городе.

«Почта России ежегодно поддерживает инициативы, способствующие развитию культурных и дружественных связей между людьми и регионами страны», – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин.

Напомним, Почта России остается важной составляющей информационного общества и сохраняет доступность почтовых услуг в режиме соблюдения профилактических мер, предпринятых во Владивостоке для нераспространения вирусной инфекции. Сегодня на сайте компании и в мобильном приложении можно оформить доставку посылки на дом, отправить электронное заказное письмо или записаться в почтовое отделение Владивостока, выбрав удобное время для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU