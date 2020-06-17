Более 70 ординаторов и студентов медиков в Приморье помогают опытным врачам в борьбе с COVID-19

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:37:13+03:00

Ребята оказывают пациентам медпомощь по профильным специальностям и психологически поддерживают людей, изолированных от мира [фото]

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По информации министерства здравоохранения Приморья, сейчас по всему краю бороться с коронавирусом врачам помогают более 70 ординаторов и студентов медицинских специальностей.

Например, в крупнейшем ковидном госпитале Дальнего Востока, открытом базе Владивостокской клинической больницы № 4 (ВКБ № 4), работают 16 ординаторов и 36 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета и Школы биомедицины ДВФУ. В это медучреждение с конца апреля поступило 880 пациентов. Из них 496 выписаны после выздоровления.

— Для молодых врачей сейчас непростое время, но мы не можем оставаться в стороне от происходящего. Уйти сейчас из профессии, из медицины — это все равно что изменить своим моральным принципам. Я работал до прихода коронавируса в поликлинике «дальзаводской» больницы и вопрос об уходе для меня и не вставал, — рассказал врач-терапевт приемного отделения ВКБ № 4, ординатор первого года ТГМУ Александр Попов.

Фото: сайт правительства Приморского края

Его мнение разделяет врач-стажер, ординатор второго года ТГМУ Виталий Алявин.

— Если честно, то я не вижу себя ни в какой другой профессии. В инфекционном госпитале сначала было очень тяжело работать. Появились средства индивидуальной защиты, 12-ти часовой рабочий день, огромный поток пациентов. Сейчас стало, конечно, немного проще, процессы отработаны, но все равно иногда неплохо бы побольше поспать, — говорит молодой медработник.

Фото: сайт правительства Приморского края

Студенты медики работают практически во всех отделениях больницы, функционирующей в режиме многопрофильного инфекционного госпиталя. Медпомощь пациентам оказывается по всему спектру сопутствующей патологии, усугубленной коронавирусной инфекцией. Востребованы все специальности: реаниматологи, неврологи, хирурги, терапевты, пульмонологи, кардиологи, терапевты и другие.

— Ребята трудятся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Помогают оказывать медицинскую помощь, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах. Ведь сейчас даже процесс организации питания в госпитале осуществляется посредством одноразовой посуды из-за чего требуется большое количество усилий персонала, — сообщает главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

Фото: сайт правительства Приморского края

Руководитель медучреждения уверена, что молодые ребята, пройдя такую школу, станут совершенно уникальными врачами, медицинскими сестрами и братьями.

— Такое невозможно забыть. Сейчас формируется и закаляется их характер, а знаний и опыта точно хватит сполна, — считает Елена Новицкая.

Фото: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU