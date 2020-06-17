Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:44:51+03:00

Растения и земля оказались частично забрызганы. Специалистам еще предстоит подсчитать все убытки [видео]

Изменить размер текста: A A

Экологи посетили пригород Владивостока, где ранее на федеральной трассе произошел разлив краски. Из-за ЧП оказалась залита дорога, тротуар и фонарные столбы. Специалисты обследовали территорию вокруг, чтобы узнать, нанесен ли вред экологии.

– Во время самой аварии масштабных выбросов краски на растения и землю вокруг не зафиксировано. Земля и деревья вокруг лишь немного оказались забрызганы при смывке краски с дороги. Экологи не выявили какого-либо ущерба для природы, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Остальные убытки, нанесенные территории, специалисты еще подсчитывают. Перевозчик, который не закрепил должным образом груз, обязан самостоятельно расчистить территорию или обратиться за помощью к городским службам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785199" frameborder="0"></iframe> В Пригороде Владивостока с большегруза слетел палет с краской.Видео: dps_vl

ПО ТЕМЕ:

Нерадивый водитель залил федеральную трассу во Владивостоке белой краской

Окрасился свежеуложенный асфальт, тротуар и территория вокруг. Собралась внушительная пробка [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU