2020-06-17T08:44:51+03:00
Общество

Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке

Растения и земля оказались частично забрызганы. Специалистам еще предстоит подсчитать все убытки [видео]
Милана СОКОЛ
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Краска разлилась на федеральной трассе во Владивостоке. Фото: blog_vladivostokКраска разлилась на федеральной трассе во Владивостоке. Фото: blog_vladivostok
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Экологи посетили пригород Владивостока, где ранее на федеральной трассе произошел разлив краски. Из-за ЧП оказалась залита дорога, тротуар и фонарные столбы. Специалисты обследовали территорию вокруг, чтобы узнать, нанесен ли вред экологии.

– Во время самой аварии масштабных выбросов краски на растения и землю вокруг не зафиксировано. Земля и деревья вокруг лишь немного оказались забрызганы при смывке краски с дороги. Экологи не выявили какого-либо ущерба для природы, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Остальные убытки, нанесенные территории, специалисты еще подсчитывают. Перевозчик, который не закрепил должным образом груз, обязан самостоятельно расчистить территорию или обратиться за помощью к городским службам.

В Пригороде Владивостока с большегруза слетел палет с краской.Видео: dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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