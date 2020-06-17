Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке
Экологи посетили пригород Владивостока, где ранее на федеральной трассе произошел разлив краски. Из-за ЧП оказалась залита дорога, тротуар и фонарные столбы. Специалисты обследовали территорию вокруг, чтобы узнать, нанесен ли вред экологии.
– Во время самой аварии масштабных выбросов краски на растения и землю вокруг не зафиксировано. Земля и деревья вокруг лишь немного оказались забрызганы при смывке краски с дороги. Экологи не выявили какого-либо ущерба для природы, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.
Остальные убытки, нанесенные территории, специалисты еще подсчитывают. Перевозчик, который не закрепил должным образом груз, обязан самостоятельно расчистить территорию или обратиться за помощью к городским службам.
В Пригороде Владивостока с большегруза слетел палет с краской.Видео: dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU