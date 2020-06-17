2020-06-17T08:52:38+03:00
Общество

Синоптики обещают улучшение погоды в Приморье в четверг

Ночь принесет прекращение дождей на большей части края. Температура останется практически без изменений
Никита СЕРГЕЕВ
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В четверг дождичка не обещаютВ четверг дождичка не обещаютФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Ближайшей ночью активные фронтальные разделы сместятся с территории Приморья на Японское море, и дожди пойдут на убыль. Сайт Примпогода сообщает, что к утру четверга, 18 июня, во многих районах края осадки прекратятся и останутся только на востоке региона. Однако над югом Хабаровского края продолжает медленно смещаться тропосферный вихрь. Над Приморьем будет проходить высотная ложбина, поэтому вновь местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до вчерашних значений.

Во Владивостоке ближайшей ночью дождь также прекратится. Минимальная температура останется на прежнем уровне. В четверг днем погода улучшится, появятся прояснения. При северном ветре с утра столбики термометров начнут подниматься, во второй половине дня достигнут значений +19...+22 °С. Но вечером подует холодный юго-восточный ветер и снова станет прохладно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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