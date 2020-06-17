Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:04:42+03:00

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Движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница» во Владивостоке будет приостановлено в четверг, 18 июня, с 9:00 до 17:00. Как сообщает троллейбусное депо, около дома № 55а на улице Русской в этот день будут устранять аварийный порыв теплотрассы.

ОАО «Электрический транспорт» просит пассажиров с пониманием отнестись к ременным неудобствам.

К клинической больнице в указанный промежуток времени можно будет добраться на автобусе № 21. График работы троллейбусов маршрута № 5 «Завод „Варяг“ — Автовокзал» останется без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU