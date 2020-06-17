2020-06-17T09:04:42+03:00
Общество

Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов

После ремонта теплотрассы движение электротранспорта возобновится
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница» во Владивостоке будет приостановлено в четверг, 18 июня, с 9:00 до 17:00. Как сообщает троллейбусное депо, около дома № 55а на улице Русской в этот день будут устранять аварийный порыв теплотрассы.

ОАО «Электрический транспорт» просит пассажиров с пониманием отнестись к ременным неудобствам.

К клинической больнице в указанный промежуток времени можно будет добраться на автобусе № 21. График работы троллейбусов маршрута № 5 «Завод „Варяг“ — Автовокзал» останется без изменений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сначала – краска, теперь – гвозди»: приморских водителей предупреждают об опасности на трассе
Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке
Троллейбус №11 во Владивостоке 18 июня не будет работать с 9 до 17 часов
Синоптики обещают улучшение погоды в Приморье в четверг
Праздничный салют ждет жителей Владивостока 24 июня
Экологи побывали на месте масштабного разлива краски во Владивостоке
Три компании, ремонтирующие дороги Владивостока, оштрафованы на 115 тысяч рублей
Жителям Владивостока помогут сделать «Первый шаг к бегу»
Более 70 ординаторов и студентов медиков в Приморье помогают опытным врачам в борьбе с COVID-19
Творческий характер Владивостока соберут в письмах и рисунках
Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19 в Приморье скоро увеличится