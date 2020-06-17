Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:54:30+03:00

В полиции информацию пока не подтверждают. По факту съемки уже назначена проверка [видео]

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В популярном автомобильном сообществе Приморья появилось видео, авторы которого утверждают, что засняли момент передачи взятки должностным лицам. История развернулась в районе мусоросжигательного завода во Владивостоке. Очевидцам показалось, что инспекторы получили материальное вознаграждение за бездействие при нарушении правил дорожного движения.

– Иначе, как объяснить то, что водитель грузовика, грубо нарушивший ПДД, достал деньги из кошелька и положил в подлокотник полицейского авто, после чего сразу же ушел, как и инспекторы, – сказано в посте на страничке dps_vl.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/785377" frameborder="0"></iframe> Очевидцы уверены, что засняли процесс взятки.Видео: dps_vl

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку отметили, что по поводу появления видео в сети уже проводится проверка. Пока как таковой факт взятки не подтвердился. Официальные представители МВД России по Приморскому краю сейчас разбираются в ситуации. Более развернутые комментарии будут позже.

Напомним, совсем недавно в Приморье завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту взятки должностными лицами. На скамье подсудимых оказались два экс-сотрудника ГИБДД. Полицейские прославились на весь край прошлой зимой, когда видео их задержания облетело интернет. За преступление им грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU